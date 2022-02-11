Ученые разгадали тайну Юпитера, не дававшую покоя 30 лет

Юпитер / Фото: Pixabay

В новом исследовании ученые, использующие космическую обсерваторию NASA NuSTAR, смогли обнаружить свет с самой высокой энергией, когда-либо наблюдаемый на Юпитере.

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Свет, который представляет собой рентгеновское излучение, также является светом с самой высокой энергией, когда-либо наблюдаемым на планете в нашей Солнечной системе, кроме Земли.

Красивые виды Юпитера / Фото: ESA

Но это открытие – не просто невероятное наблюдение. Оно также помогает ученым понять, почему миссия NASA по изучению Солнца "Улисс" не увидела рентгеновских лучей Юпитера, когда космический аппарат пролетал мимо планеты в 1992 году.

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Дело в том, что полярные сияния Юпитера, возникающие на северном и южном полюсах планеты, создаются ионами, исходящими от вулканического спутника Ио, которые ускоряются магнитным полем планеты по направлению к полюсам.

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Ученые подозревали, а теперь с помощью наблюдений NuSTAR впервые подтвердили, что электроны Ио действительно создают высокоэнергетическое рентгеновское излучение.

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На Юпитере зафиксировали рентгеновские лучи / Фото: REUTERS

По словам исследователей, "Улисс", вероятно, не заметил никаких рентгеновских лучей, потому что из-за механизма, который вызывает этот свет, рентгеновские лучи становятся слабее при более высоких энергиях.

Итак, они подозревают, что в диапазоне обнаружения "Улисса" рентгеновские лучи Юпитера были слишком слабыми, чтобы их можно было увидеть, сообщает space.com.

Ранее мы писали, что зонд NASA впервые показал, как выглядит атмосфера Юпитера, в 3D. Зонд NASA "Юнона" позволил лучше и глубже изучить атмосферу Юпитера. Исследователи создали первое трехмерное изображение атмосферных слоев Юпитера.