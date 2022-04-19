Ученые раскрыли секрет темных пятен на Луне

Луна столкнулась с огромным астероидом около 4,3 миллиарда лет назад / Фото: Коллаж: Сегодня

На обратной стороне Луны, которую не видно с Земли, значительно больше кратеров, чем на видимой, а недавно добавился еще один в результате падения ракеты. Ученые наконец-то узнали, почему.

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Ученым удалось узнать, что на видимой стороне Луны меньше кратеров, потому что поверхность покрыта лунными морями – обширными участками твердой лавы, которые видны даже с Земли.

Согласно новому исследованию, массивный астероид, врезавшийся в Луну около 4,3 миллиарда лет назад, нанес ущерб лунной мантии.

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Это столкновение создало бассейн Южный полюс-Эйткен (SPA) – огромный ударный кратер с максимальной шириной около 2574 км и максимальной глубиной 8,2 км, который является самым большим на Луне и вторым по величине в Солнечной системе.

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Однако до сих пор исследователи не могли объяснить, почему лавовые поля есть только на ближней стороне Луны. Новое исследование позволило им понять, что при столкновении с огромным астероидом лава из мантии вылилась на ее ближнюю сторону, похоронив под собой тысячи кратеров.

Сделать открытие позволили лунные образцы, доставленные миссиями "Аполлон", которые содержали радиоактивные, выделяющие тепло элементы, такие как калий, фосфор и торий, которые, как предполагается, в изобилии находятся в лунной мантии, пишет space.com.

"Столкновение со SPA – одно из самых значительных событий в лунной истории. Возможность лучше понять, как сформировались две стороны Луны, которые мы видим сегодня, действительно захватывает", – считает ведущий автор исследования Мэтт Джонс.

Кстати, ранее мы писали, что самый красивый кратер Марса назван в честь украинца, которого сослали на Колыму.