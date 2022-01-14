Ученые предложили новую теорию создания Вселенной

После экспериментов в Большом адронном коллайдере ученые предложили новую модель создания Вселенной / Фото: Getty Images, Pixabay

Ученые предложили новую модель мультивселенной, предполагающую, что, когда мир только формировался, он был не один.

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Стандартная модель физики элементарных частиц не может объяснить существование темной материи, а также ускорение и расширение Вселенной, поясняет Physics.

Кроме того, традиционные теории предсказывали массу бозона Хиггса, которая как минимум втрое больше, чем оказалось в ходе экспериментов с Большим адронным коллайдером.

Ученые считают, что мультивселенная может объяснить массу бозона Хиггса, фото Getty Images

Новую модель предложили специалисты Раффаэле Тито Д'Аньоло из Университета Париж-Сакле и Даниэле Терези из ЦЕРНа.

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По их словам, каждая из вселенных содержала бозоны Хиггса разной массы – как тяжелые, так и легкие его версии.

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Области с большим бозоном Хиггса были нестабильны и коллапсировали, что разрушало другие вселенные, пока не осталась только наша, которая содержала только легкий его вариант.

По мнению ученых, предотвратить сжатие и коллапс Вселенной, в которой мы существуем, также помогло симметричное сильное взаимодействие между материей и антиматерией.

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Напомним, ранее мы писали о том, что телескоп Джеймса Уэбба развернул свое огромное золотое зеркало и уже через пять месяцев сможет заглянуть в прошлое нашей Вселенной.