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Huawei 21 октября представит миру свой флагман, считающийся лучшим камерофоном в мире

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 сентября, 12:09
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Китайская компания Huawei анонсировала презентацию, на которой покажут глобальные версии флагманов компании P50 и P50 Pro. Мероприятие пройдет в Вене 21 октября
Huawei представит P50 и P50 Pro 21 октября
Huawei представит P50 и P50 Pro 21 октября / Фото: Twitter

Свою презентацию Huawei проведет через месяц после того как Apple представит новый iPhone 13. Добавим, что в Китае модель была представлена еще в июле и уже поступила в продажу.

Кстати, ранее мы писали, что у Apple проблемы в Китае – им хотят запретить производить новые iPhone и требуют 10 миллиардов компенсации.

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Флагман от Huawei выделяется своей камерой и сейчас считается лучшим камерофоном в мире по версии авторитетного издания DxOMark. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 50, 40, 13 и 64 Мп со стократным приближением.

P50 Pro оснащен 6,6-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем и может идти в комплекте с двумя разными процессорами – Snapdragon 888 или Kirin 9000. Также на борту батарея на 4360 мАч, пишет ixbt.com.

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В Китае цены на модель Pro стартуют от 926 долларов (24700 грн).

Кроме этого, аналитики ожидают, что будет представлена бюджетная линейка смартфонов Nova 9. О его характеристиках пока мало что известно.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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