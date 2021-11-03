Телескоп NASA сфотографировал сверхмассивное скопление галактик (фото)

Скопление галактик называется RX J1532. 9+3021 (RX J1532)/Коллаж: Сегодня

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала надмасивне скопления галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).

Об этом сообщает обсерватория в Twitter.

Реклама

Массивное скопление

"С массой примерно в квадриллион (тысячу триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается чрезвычайно массивным", — сообщает обсерватория.

Вблизи центра этого скопления расположена большая эллиптическая галактика, в которой находится одна из самых мощных сверхмассивных черных дыр, которые были открыты до сих пор.

Сверхмассивное скопление галактик/Фото: Twitter: Chandra Observatory

Реклама

Hubble сфотографировал спиральную галактику

Телескоп Hubble сделал невероятную фотографию спиральной галактики NGC 6984, которая находится в созвездии Индеец.

Известно, что фотография NGC 6984 была сделана во время чрезвычайно редкого астрономического события – двойной сверхновой в NGC 6984. Сверхновые – это невероятно сильные взрывы огромных масштабов, вызванные смертью массивных звезд.

Открытие двух сверхновых, практически в то же время и в одном месте, вызвало предположение астрономов о том, что они каким-то образом могут быть связаны между собой. Специалисты продолжают исследовать этот феномен.

Реклама

Читайте также