Telegram вводит платную подписку для отключения рекламы

Дуров вводит платные аккаунты / Фото: Getty Images

С недавнего времени рекламные объявления стали появляться в лентах крупных каналов. Впрочем, уже до конца месяца могут появиться платные подписки для отключения рекламы.

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"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах", – сообщил Дуров.

Основатель Telegram Павел Дуров / Фото: Getty Images

Также он сообщил, что авторы каналов смогут отключать официальные рекламные объявления в своих каналах для всех пользователей.

Павел Дуров еще раз напомнил, что Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы.