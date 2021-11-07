Telegram вводить платну підписку для вимкнення реклами

Дуров вводить платні акаунти / Фото: Getty Images
З недавнього часу рекламні оголошення стали з'являтися у стрічках великих каналів. Втім, уже до кінця місяця можуть з'явитися платні підписки для вимкнення реклами.
Читайте також: Дуров у день народження назвав найдоцінніші та переоцінені речі: серед них – соцмережі
"Ми вже приступили до роботи над цією новою функцією і очікуємо на її запуск цього місяця.
Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить будь-якому користувачеві безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram і ніколи не бачити офіційних рекламних оголошень у каналах", – повідомив Дуров.
Також він повідомив, що автори каналів матимуть змогу відключати офіційні рекламні оголошення у своїх каналах для всіх користувачів.
Павло Дуров ще раз нагадав, що Telegram не показуватиме рекламних повідомлень у списку чатів, особистих розмовах чи групах. Реклама торкнеться лише великих каналів.