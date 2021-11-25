Дети в Сеуле теперь учат танцы и кунг-фу вместе с роботами / Фото: Getty Images

Искусственный интеллект уже работает гидом в главной святыне мусульман в Мекке, а теперь правительство Южной Кореи завезло роботов в детские сады.

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Пилотный проект должен подготовить следующее поколение к высокотехнологичному будущему, пишет The Guardian.

Роботы рекомендованы детям 3-5 лет / Фото: Getty Images

Роботов размером с пинту используют в качестве учебных пособий в 300 детских садах Сеула.

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Alpha Mini высотой 24,5 сантиметра умеет многое:

петь и танцевать;

рассказывать истории;

обучать движениям кунг-фу;

делать фотографии, которые мгновенно отправляются на планшет для просмотра.

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Кроме того, глаза робота мигают, а зрачки превращаются в сердца при разговоре с ребенком.

Роботы помогают детям развиваться / Фото: Getty Images

"В будущем очень важно будет понимать, как управлять ИИ и связанными с ним инструментами", – говорит Хан Дон Сог из отдела по уходу за детьми правительства Сеула.

Вышеописанного робота правительство рекомендует использовать для развития творческих способностей детей в возрасте от трех до пяти лет.

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Сейчас их испытывают в детсадах, которые посещают дети примерно этого возраста – от трех до шести лет.

"Когда я говорю ему петь, он поет хорошо. Я говорю танцевать, и мы танцуем вместе", – говорит пятилетний Ли Га Юн.

Дети вместе с роботами учат боевые искусства / Фото: Getty Images

В детском сада Maru в Сеуле, где учится мальчик, робот уже стал частью ежедневного расписания.

Ранее мы писали, что роботы заменили охранников на заводе в Южной Корее.