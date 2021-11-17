Тагил на орбите: в России запатентовали ракету для туристических полетов в космос

Российских туристов пока еще не было в космосе

Космический туризм набирает все больше популярности в мире. Правда, не все согласны платить сумасшедшие деньги за полет. Вот недавно Том Хэнкс отказался от предложения миллиардера слетать в космос.

Тем не менее, в России верят в успех таких полетов и намерены составить конкуренцию Virgin Galactic и Blue Origin.

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"Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого", – говорится в патенте.

Согласно патенту, участники полета будут находиться вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве, что позволит им "ощутить через скафандр вакуум космического пространства".

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Астронавт в открытом космосе / Фото: Pixabay

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Разработчики утверждают, что максимальная скорость корабля при снижении за счет конструкции не превысит 1 км/с, поэтому тепловые нагрузки будут незначительными, пишет ТАСС.

Кроме этого, туристы смогут совершить прыжок с парашютом с высоты 100 км. Для этого, согласно документации, ему нужно будет воспользоваться катапультным креслом или просто оттолкнуться от корабля ногами.

Кстати, ранее принц Уильям раскритиковал космический туризм. Герцог Кембриджский призвал не пытаться найти другое место, где можно было бы жить.