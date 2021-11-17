Тагіл на орбіті: у Росії запатентували ракету для туристичних польотів у космос

Російських туристів пока ще не було у космосі

Космічний туризм набирає все більшої популярності у світі. Щоправда, не всі згодні платити шалені гроші за політ. Ось нещодавно Том Генкс відмовився від пропозиції мільярдера злітати до космосу.

Тим не менш, у Росії вірять в успіх таких польотів і мають намір скласти конкуренцію Virgin Galactic та Blue Origin.

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"Група винаходів відноситься до управління та конструкції космічних кораблів багаторазового застосування з вертикальним зльотом та посадкою, які можуть бути використані для космічного туризму, висотних парашутних стрибків та іншого", – йдеться у патенті.

Згідно з патентом, учасники польоту будуть поза герметичною капсулою, безпосередньо у відкритому космічному просторі, що дозволить їм "відчути через скафандр вакуум космічного простору".

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Астронавт у відкритому космосі / Фото: Pixabay

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Розробники стверджують, що максимальна швидкість корабля при зниженні за рахунок конструкції не перевищить 1 км/с, тому теплові навантаження будуть незначними, пише ТАСС.

Крім цього, туристи зможуть зробити стрибок із парашутом з висоти 100 км. Для цього, згідно з документацією, йому потрібно буде скористатися катапультним кріслом або просто відштовхнутися від корабля ногами.

До речі, раніше принц Вільям розкритикував космічний туризм. Герцог Кембриджський закликав не намагатися знайти інше місце, де можна було б жити.