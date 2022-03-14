Сытая жизнь блогеров закончилась: статистика первого дня после закрытия Instagram в РФ

Российские блогеры потеряли миллионы подписчиков / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Instagram выполнял не только роль соцсети, но и платформы для заработка. Популярные блогеры имели миллионы подписчиков, конвертируя их в неплохие заработки. Но эти времена прошли – с 14 марта Instagram больше не работает в РФ.

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Telegram-канал Denis Sexy IT провел анализ переезда ТОП-10 самых популярных российский блогеров из Instagram в Telegram. Средняя конверсия по всем аккаунтам составила всего 2,9%.

Ольга Бузова, Instagram 23,3 млн → ТГ канал 759 тысяч, конверсия 3,3%

Настя Ивлева, Instagram 18,9 млн → ТГ канал 669 тысяч, конверсия 3,5%

Ксения Бородина, Instagram 18,2 млн → ТГ канал 1,2 млн, конверсия 6,6%

Оксана Самойлова, Instagram 15,2 млн → ТГ канал 1 млн, конверсия 6,6%

Павел Воля, Instagram 15 млн → ТГ канал 146 тысяч, конверсия 0,97%

Егор Крид, Instagram 14,7 млн → ТГ канал 392,5 тысячи, конверсия 2,7%

ТНТ online, Instagram 13,8 млн → ТГ канал 59,6 тысяч, конверсия 0,4%

Дава, Instagram 13,8 млн → ТГ канал 250,5 тысяч, конверсия 1,8%

Араик Галстян, Instagram 13 мл → ТГ канал 275 тысяч, конверсия 2,1%

Иван Ургант, Instagram 10 млн → ТГ канал 210,6 тысяч, конверсия 2,1%

Можно предположить, что количество подписчиков еще увеличится, но до довоенных показателей им придется долго добираться. Да и тех заработков им уже не видать.

Кстати, автор аналитики предположил, что россияне, скорее, будут использовать VPN и дальше пользоваться Instagram, нежели переходить на другие платформы.

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Напомним, решение о закрытии Instagram в России Роскомнадзор принял после того, как Meta разрешила в комментариях оставлять призывы к насилию в отношении Путина.