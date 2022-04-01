Starlink наконец-то станет общедоступным в Украине: как будет работать интернет Илона Маска

Илон Маск не верит, что Россия сможет уничтожить Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня

Илон Маск предоставил доступ к своему спутниковому интернету Starlink еще в конце февраля, оборудование использовалось только для критической инфраструктуры и военными для уничтожения вражеской техники.

Читайте также: Илон Маск помогает России нацеливаться на Украину: неожиданное обвинение

Реклама

И вот наконец-то технологии SpaceX добрались до обычных граждан. Впрочем, сильно не радуйтесь, никто не выдаст вам на руки оборудование Starlink – оно будет помогать обеспечивать интернет мобильным операторам.

"Госспецсвязи и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, разработали распоряжение, которое обеспечит нормирование использования спутникового интернета SpaceX Starlink мобильными операторами для обеспечения абонентов связью и интернетом", – говорится в сообщении Госспецсвязи.

Starlink уже в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока нет никаких подробностей сотрудничества Starlink и мобильных операторов, но можно предположить, что оборудование будет использоваться для лучшего сигнала мобильного интернета в регионах, которые больше всего пострадали от военных действий.

Реклама

Как подключиться к Starlink

Скорее всего, никаких дополнительных действий вам делать не нужно. Подключение к спутниковому интернету будет происходить через вашего оператора, если он будет работать с этой технологией, так что качать официальное приложение не нужно.

Я хочу индивидуальную станцию Starlink. Что делать

Просто так получить оборудование Starlink невозможно. Его нужно заказать на официальном сайте компании. Но нужно понимать, что в нынешних условиях его вам вряд ли доставят. Даже в довоенное время технику приходилось ждать по несколько месяцев – такой был ажиотаж.

Реклама

Кстати, недавно Starlink поднял стоимость на свои услуги. Теперь набор оборудование стоит от 599 долларов, а ежемесячный платеж вырос до 110 долларов.