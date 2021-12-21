SpaceX отправила на МКС космический корабль с тремя тоннами грузов

SpaceX отправила на МКС космический корабль / Фото: NASA

Старт прошел с площадки в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, в 12:06 по Киеву.

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Трансляцию запуска компания демонстрировала прямо в YouTube, ее можно посмотреть ниже:

В SpaceX уточнили, что космический корабль Dragon отсоединился от второй ступени через 12 минут полета.

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Это произошло на скорости почти 30 тысяч км/ч и высоте примерно 200 км над землей, после чего первую ступень посадили на дрон-баржу в Атлантическом океане.

Уникальность запуска в том, что первая ступень Falcon 9 летала впервые, и запуск и посадка прошли без перебоев.

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Напомним, ранее астрономы создали аудиокарту Вселенной, размеcтив в сети звуковые туры по Солнечной системе.