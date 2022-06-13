Снова неудача: NASA потеряло два спутника – ракета взорвалась на старте

Ракета Astra потерпела серьезную аварию во время запуска, два спутника NASA потеряны / Фото: space.com, Коллаж: Сегодня

Ракета Astra с двумя небольшими спутниками для отслеживания ураганов для НАСА не смогла выйти на орбиту вчера (12 июня) из-за серьезной неисправности вскоре после старта.

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У нас был номинальный полет первой ступени, однако двигатель верхней ступени отключился раньше времени, и мы не доставили наши полезные нагрузки на орбиту, — сказала Аманда Дюрк Фрай из Astra, старший менеджер по производству первой ступени и двигателей, во время комментария к запуску в прямом эфире.

Миссия Astra LV0010 несла первые спутники НАСА для наблюдения за структурой осадков и интенсивностью штормов с временным разрешением с созвездием малых спутников (TROPICS). Это была первая из трех запланированных в этом году миссий TROPICS компании Astra, каждая из которых несла два кубсата размером с буханку хлеба, чтобы завершить группировку по наблюдению за ураганами.

Ракета Astra потерпела серьезную аварию во время запуска, в итоге два спутника NASA потеряны

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Неудачный запуск в воскресенье — вторая неудача для Astra в этом году. В феврале калифорнийской компании не удалось запустить четыре кубсата НАСА в рамках миссии ELaNa 41, полета, который также был организован со стартовой площадки во Флориде и стал первой попыткой Astra запустить полезную нагрузку для клиента.

Виной тому была проблема с обтекателем полезной нагрузки ракеты, и Astra внедрила исправление, чтобы избежать повторения. Месяц спустя Astra успешно вышла на орбиту с полезной нагрузкой клиента, когда ее ракета LV0009 стартовала с площадки Тихоокеанского космодрома на острове Кадьяк на Аляске.

Здесь компания провела четыре предыдущих испытательных полета. Первый успешный орбитальный запуск компании произошел в ходе одного из этих испытательных полетов в ноябре 2021 года.

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