Перехватчик комет: готовится уникальная миссия ESA в пределах Солнечной системы

Миссия под названием Comet Interceptor будет направлена на поиск комет в открытом космосе, а ее три спутника вместе будут весить "всего-то" до 1000 кг

Миссия «Перехватчик комет» будет ждать прибытия неизвестной кометы уже в космосе, в определенной точке / Фото: www.space.com

Миссия под названием Comet Interceptor по поиску комет в космосе, которую курирует Европейское космическое агентство (ESA), будет запущена в 2029 году. Это будет сотрудничество между ЕКА и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

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Зонд отправится к точке Лагранжа 2 (L2), гравитационно стабильной точке на расстоянии 930 000 миль (1,5 миллиона километров) от Земли в направлении от Солнца. L2 — одна из пяти точек между Землей и Солнцем, где гравитационные притяжения двух тел создают уравновешенные условия.

Космический корабль в этом регионе вращается вокруг Солнца синхронно с Землей, будучи защищенным ею от солнечных бликов, что делает этот регион популярным местом для астрономических миссий. ESA ожидает, что Comet Interceptor не придется слишком долго ждать появления интересной цели, поскольку в настоящее время новые кометы обнаруживаются со скоростью не менее одной в год.

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Comet Interceptor ждать долго не придется, новые кометы обнаруживаются со скоростью не менее одной в год / Фото: www.space.com

Каждый из зондов будет оснащен различными приборами для анализа состава поверхности, формы и структуры кометы, а также пыли и газа ее комы, хвостообразного облака, исходящего от поверхности. По словам ЕКА, три спутника вместе будут весить менее 2200 фунтов (1000 кг).

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