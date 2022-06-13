Знову невдача: NASA втратило два супутники – ракета вибухнула на старті

Ракета Astra зазнала серйозної аварії під час запуску, два супутники NASA втрачені / Фото: Колаж: Сьогодні
Ракета Astra з двома невеликими супутниками для відстеження ураганів для НАСА не змогла вийти на орбіту вчора (12 червня) через серйозну несправність незабаром після старту.
Також ми писали, що готується унікальна місія ESA у межах Сонячної системи. Два кубсати НАСА, перші з шести супутників, які відслідковували урагани в рамках місії вартістю 30 мільйонів доларів, були втрачені назавжди.
У нас був номінальний політ першого ступеня, однак двигун верхнього ступеня відключився раніше часу, і ми не доставили наші корисні навантаження на орбіту, – сказала Аманда Дюрк Фрай з Astra, старший менеджер з виробництва першого ступеня та двигунів, під час коментаря до запуску у прямому ефірі.
Місія Astra LV0010 несла перші супутники НАСА для спостереження за структурою опадів та інтенсивністю штормів з тимчасовим дозволом з сузір'ям малих супутників (TROPICS). Це була перша з трьох запланованих цього року місій TROPICS компанії Astra, кожна з яких несла два кубси розміром з буханець хліба, щоб завершити угруповання зі спостереження за ураганами.
Невдалий запуск у неділю – друга невдача для Astra цього року. У лютому каліфорнійської компанії не вдалося запустити чотири кубси НАСА в рамках місії ELaNa 41, польоту, який також був організований зі стартового майданчика у Флориді і став першою спробою Astra запустити корисне навантаження для клієнта.
Виною тому була проблема з обтічником корисного навантаження ракети, і Astra запровадила виправлення, щоб уникнути повторення. Через місяць Astra успішно вийшла на орбіту з корисним навантаженням клієнта, коли її ракета LV0009 стартувала з майданчика Тихоокеанського космодрому на острові Кадьяк на Алясці,
Тут компанія провела чотири попередні випробувальні польоти. Перший успішний орбітальний запуск компанії відбувся під час одного з цих випробувальних польотів у листопаді 2021 року.
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