Смартфоны победили телевизор: какие приложения были самыми популярными в 2021 году

Мобильные приложения побили все рекорды по загрузке в прошлом году / Фото: Pixabay

По данным компании по мониторингу приложений App Annie, люди проводят в среднем 4,8 часа в день со своими мобильными телефонами.

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В 2021 году приложения были загружены 230 млрд раз, и на них было потрачено 170 млрд долларов, пишет BBC.

Большой экран медленно умирает, поскольку мобильные устройства продолжают бить рекорды практически во всех категориях, говорит исполнительный директор App Annie Теодор Кранц.

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Ко второй половине этого года TikTok превысит 1,5 млрд активных пользователей в месяц, считают в компании.

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Среднее время, проведенное в мобильных приложениях, составило 4 часа 48 минут, что на 30% больше, чем в 2019 году.

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YouTube был самым популярным приложением для потокового видео в мире: его скачали более миллиона человек в 60 разных странах. Netflix занял второе место во многих регионах.

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Мобильные игры также выросли – люди тратят на них 116 млрд долларов. Также люди проводили много времени в приложениях для покупок – более 100 млрд часов по всему миру.

Был также огромный рост приложений для еды и напитков. Количество сеансов в них выросло до 194 млрд в 2021 году – на 50% больше, чем в предыдущем году.

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Приложения для здоровья и фитнеса также выросли, а расходы на приложения для знакомств превысили 4 млрд долларов, что на 95% больше, чем в 2018 году.

Напомним, ранее мы писали о том, как часто украинцы пользовались Viber в 2021 году.