Считали вымирающей: редкая розовая рыба с "руками" нашлась после 22 лет поисков

Розовая рыба с руками-плавниками вновь обнаружена в Австралии / Фото: Getty Images

Розовая рыба с плавниками, напоминающими крошечные руки, снова была замечена у побережья Тасмании.

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Когда-то эти "ходячие" рыбы водились в изобилии в прибрежных водах от южной до северо-восточной Тасмании. Последний раз ее видели в 1999 году, пишет indiatoday.

Популяцию редкой рыбы удастся восстановить, считают ученые, фото Getty Images

Однако в настоящее время их популяция ограничена изолированными субпопуляциями в устьях Дервента и Д'Энтрекасто.

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В 2012 году этот вид был внесен в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с Законом об охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия.

"Ходячая" рыба сможет выжить в тех водах, в которых ее обнаружили, фото Getty Images

Ученые с верят в сохранение этого вида рыб, так как, по их мнению, наткнулись на вполне жизнеспособную популяцию, проживающую в достаточно прохладных для размножения водах.

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Напомним, ранее В США на пляже близ Сан-Диего нашли редкую футбольную рыбу. Таких в мире лишь 31 экземпляр.