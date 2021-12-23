Samsung откажется от Android: когда это произойдет

Новая операционная система появится в устройствах Samsung

Переход на новую операционную систему подтвердили сразу два источника – аналитик Дохен Ким и Leaker Ice Universe.

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Эксперты уточняют, что переход на Google Fuchsia действительно планируется, но это не произойдет мгновенно – процесс займет несколько лет, пишет phonearena.

Google работает над операционной системой Fuchsia с открытым исходным кодом с 2016 года, а с 2018 планирует перенос на нее устройств Android и Chrome, включая смартфоны Pixel.

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В конце мая 2021 года умный дисплей Nest Hub первого поколения уже получил обновление для платформы.

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Операционная система предназначена для широкого спектра устройств и предлагает множество преимуществ по сравнению с Android, например, простоту обновления.

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Участие Samsung в этой ОС стало очевидным, когда некоторое время назад компания начала вносить свой вклад в ее разработку.

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Напомним, ранее в сеть слили фотографии умных часов от Google и раскрыли их будущие характеристики.