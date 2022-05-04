Россия охотится за данными украинцев: какая информация им нужна

Хакеры охотятся за данными украинцев / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия пытается завладеть информацией украинцев через смартфоны, поэтому украинцев призвали крайне осторожно использовать свои гаджеты.

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Об этом рассказал руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

"Доступ к телефонам, к частным компьютерам граждан – это один из векторов атак. Они пытаются получить информацию о персональных данных, паролях, доступах к государственным реестрам именно через частные приложения, которыми вы пользуетесь", – сказал Щиголь.

Он призывает украинцев придерживаться правил кибергигиены, но в то же время отмечает, что вражеские кибератаки значительно снизили мощность, пишет ukrinform.ru.

Сейчас у них хватает своих проблем. Хакерская группа Anonymous ежедневно наносит удар по важным объектам РФ. Накануне хакеры взломали популярную российскую платежную систему.

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Дошло до того, что в Росси уже не доверяют собственным антивирусным программ.