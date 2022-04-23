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Как безопасно использовать смартфон в оккупации: 9 советов

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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23 апреля, 12:24
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Оккупанты могут проверять смартфоны у мирных граждан, поэтому нужно быть очень осторожным
Как безопасно использовать смартфон на оккупированных территориях
Как безопасно использовать смартфон на оккупированных территориях / Фото: Коллаж: Сегодня

В условиях войны в Украине смартфон стал не только основным средством для связи, но и настоящим оружием – сообщить местоположение врага или атаковать российские сайты.

Но в то же время нужно быть осторожным, ведь на оккупированных территориях российские военные могут проверить ваш смартфон.

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Поэтому Государственная служба специальной связи и защиты информации подготовила 9 советов тем, кто оказался на временно оккупированных территориях.

Как использовать смартфон в оккупации:

  1. Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Сохраните телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место.
  2. Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения. Воспользуйтесь инструкцией по экономии заряда смартфона.
  3. Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который сможет навредить вам при задержании оккупантами: фото, видео, переписка, загруженные файлы.
  4. Враг отслеживает действия в сети операторов мобильной связи посредством технических средств разведки. Свои сообщения о передвижении русских войск или зверствах сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты и отправляйте сообщения, которые исчезают за определенное время.
  5. Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным (пароль графический пароль, отпечаток пальца).
  6. Установите приложение Воздушная тревога (Android, iOS). Установите приложения TacticMedAid (Android, iOS) и Первая помощь (Android, iOS). Загрузите контент с них для оффлайн доступа.
  7. Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете.
  8. Для абонентов Киевстар: получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind. У него тоже есть веб-версия.
  9. Сохраните на смартфоне и облаке копии документов (свои и родных): паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах смартфона.

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