Робот R3 готов доставлять грузы, обгоняя машины: в чем особенности новинки

Робот будет доставлять больше грузов, в том числе, замороженных

Это почти не единственный стартап в США, создающий роботов-доставщиков, выбравший не тротуар для передвижения.

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В то же время роботы на проезжей части, а не проезжающие рядом с пешеходами, популярны в Китае.

R3 обновили в сравнении с предыдущей версией. В отличие от R2, он теперь имеет:

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три лидара на крыше вместо одного;

более объемные грузовые отсеки;

контролируемую температуру для грузов;

предусмотрена конфигурация грузового отсека с морозилкой;

появилась внешняя подушка безопасности.

Новых роботов планируют массово производить на строящемся сейчас в Неваде заводе. Когда они поступят в продажу, пока неизвестно.

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Напомним, ранее мы писали о роботе-спасателе, который будет летать в костюме железного человека и помогать людям выбраться из зон стихийных бедствий.