Робот R3 готов доставлять грузы, обгоняя машины: в чем особенности новинки

Робот будет доставлять больше грузов, в том числе, замороженных
Это почти не единственный стартап в США, создающий роботов-доставщиков, выбравший не тротуар для передвижения.
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В то же время роботы на проезжей части, а не проезжающие рядом с пешеходами, популярны в Китае.
R3 обновили в сравнении с предыдущей версией. В отличие от R2, он теперь имеет:
- три лидара на крыше вместо одного;
- более объемные грузовые отсеки;
- контролируемую температуру для грузов;
- предусмотрена конфигурация грузового отсека с морозилкой;
- появилась внешняя подушка безопасности.
Новых роботов планируют массово производить на строящемся сейчас в Неваде заводе. Когда они поступят в продажу, пока неизвестно.
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Напомним, ранее мы писали о роботе-спасателе, который будет летать в костюме железного человека и помогать людям выбраться из зон стихийных бедствий.