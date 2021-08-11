Объявлены цены на новинки от Samsung. Складные смартфоны, часы и наушники

Наушники получили активное шумоподавление, флагманские смартфоны стали водонепронецаемыми, а часы могут диагностировать состав тела

Часы Galaxy Watch4, смартфон смартфон Galaxy Z Fold3 и наушники Galaxy Buds2

Гики и фанаты технологических новинок сегодня получили достаточно тем для обсуждений. Состоялся долгожданный ивент Galaxy Unpacked, на котором Samsung представил сразу четыре своих новых продукта.

Мы посетили презентацию и коротко расскажем вам о новинках.

Часы Galaxy Watch4

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Что нового? Биоимпедансометрия – впервые в часы встроена система диагностики состава тела. Обычно такую процедуру делают в спортзале или клинике. Теперь достаточно приложить два пальца к кнопкам Galaxy Watch4.

Девайс с помощью слабого тока определит мышечную массу, скорость метаболизма, содержание воды и жира в организме.

Для чего это нужно? Изменения в организме, в лучшую или худшую сторону, не происходят моментально. Такая диагностика позволяет фиксировать их и корректировать образ жизни – рацион и активность.

Точность измерения состава тела заявлена в пределах 98%.

Процесс измерения состава тела с Galaxy Watch4

Что еще нужно знать. Часы фиксируют пульс, делают ЭКГ, показывают уровень насыщения крови кислородом, измеряют артериальное давление. Конечно, в них есть акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, масса режимов тренировок, анализатор сна и т.д.

Технические детали:

программная платформа Google Wear OS

оперативная память 1,5 ГБ

встроенная память 16 ГБ

поддержка Samsung Pay и Google Pay

экран Super AMOLED и закаленное стекло Corning Gorilla Glass DX+

Смартфон Galaxy Z Fold3

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Что нового? Это первый в мире складной телефон с камерой ПОД экраном. Девайс водостойкий, c повышенной прочностью. Также впервые в мире перо S Pen можно использовать для складного смартфона. Изображение стало на 29% ярче при экономии энергии.

Закрытым Galaxy Z Fold3 работает и выглядит как обычный смартфон. Можно выполнять все действия, к которым вы привыкли, не раскрывая телефон, – на внешнем дисплее.

В открытом виде пользователь получает экран размером 7.6 дюйма – как на планшете. Камера спрятана под ним: когда она используется – отверстие видно, когда не используется – оно совершенно незаметно и не мешает просмотру контента на экране.

Водонепроницаемость IPX8 – телефоны защищены от ежедневных возможных попаданий воды. Такая защита впервые появилась в складных смартфонах.

Смартфон Galaxy Z Flip3

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"Наш самый стильный смартфон! Мы создали Galaxy Z Flip3, чтобы заявить о себе! В сложенном виде у него утонченный корпус и компактный дизайн. Он легко поместится в задний карман джинсов", – заявила представитель Samsung Кристина Бартон.

Когда телефон закрыт – перед вами внешний экран с фронтальной камерой. Внешний экран в четыре раза больше, чем ранее, съемка фото и видео доступна без раскрытия смартфона.

Когда телефон открыт – его можно поставить на горизонтальную поверхность и делать снимки себя или компании – чтобы все попали в кадр и не было "снимающего". Причем устройство в режиме Flex автоматически сформирует композицию так, чтобы в кадр попали все действующие лица. Снимок можно сделать голосовой командой или с помощью Galaxy Watch.

Наушники Galaxy Buds2

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Что нового? Активное шумоподавление уменьшает внешние шумы до 98%.

Аккумулятор. С включенным шумоподавлением наушники проработают 5 часов, с выключенным – до 7,5 часов. А футляр наушников сохранит работоспособность Buds2 до 20 часов.

Звонки. Заявлено, что с Buds2 можно делать звонки из шумных мест и собеседник будет отлично все слышать благодаря системе из трех микрофонов и приемника голоса. Наушники автоматически определяют нежелательные звуки и отсеивают их. Форма Buds2 защищает микрофон от ветра.

Какие цены и когда станут доступны

Какими будут цены для Украины? На презентации были озвучены цены новых наушников, часов и раскладных смартфонов компании.

Часы Galaxy Watch 4 от 6 999 грн

Часы Galaxy Watch 4 Classic от 9 999 грн

Смартфон Galaxy Z Fold 3 от 54 999 грн

Смартфон Galaxy Z Flip 3 от 30 999 грн

Наушники Galaxy Buds2 3 999 грн

Когда? Все они будут доступны в Украине с 22 сентября.

Запись презентации Galaxy Unpacked