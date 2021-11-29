Раскрыта загадка исчезновения древней китайской цивилизации

Древнюю цивилизацию просто убили дожди

После одного инновационного тысячелетия культура Лянчжу загадочным образом рухнула около 4300 лет назад, и ученые наконец предположили, почему.

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На сохранившихся руинах был обнаружен тонкий слой глины, что указывает на возможную связь с наводнениями на реке Янцзы или в Восточно-Китайском море, пишет Science Alert.

Были изучены также сталагмиты из двух подводных пещер в регионе, которые сохраняют химические признаки климатических условий прошлого.

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Анализ образцов показал, что обрушение города Лянчжу совпало с периодом чрезвычайно сильных осадков, которые, вероятно, продолжались десятилетия.

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Обильные муссонные дожди, вероятно, привели к сильному затоплению Янцзы и ее рукавов.

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До этого Лянчжу эффективно управляло водными ресурсами, используя гидравлическую инфраструктуру для смягчения последствий наводнений, отмечают исследователи.

Однако со временем этот засушливый климат, похоже, становился все более сухим, что привело к "мегазасухе" около 4400 лет назад.

А сразу после нее пошли дожди, которые выпали в виде двух отдельных периодов всплеска примерно 4400–4300 лет назад.

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Сильные наводнения и наводнения из-за плохого дренажа в низменных землях, возможно, вынудили людей Лянчжу покинуть свою столицу и жилища на равнине Тайху.

Цивилизация возникла около 5300 лет назад на востоке Китая, и после одного инновационного тысячелетия культура Лянчжу загадочным образом рухнула.

Напомним, ранее ученые рассказали, как происходило пятое массовое вымирание.