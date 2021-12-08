Прогулка от "Роскосмоса": Москва впервые за 12 лет отправила в космос туристов

Россия впервые за 12 лет организовала полет туристов в космос

"Роскосмос" отправил на орбиту первых за 12 лет космических туристов – ими стали бизнесмен Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано.

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Туристы проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю утром 20 декабря. Командиром экипажа стал россиянин Александр Мисуркин.

Россия не организовывала развлекательные полеты в космос с 2009 года. С 2001 по 2009 год на МКС отправляли семерых туристов. Там даже снимали художественный фильм.

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Стоимость полета 12 лет назад составляла около 30 млн долларов, теперь россияне ее не оглашают.

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Напомним, ранее украинский спутник "Сич-2" отправили в США для запуска в космос.

Кроме того, Россия недавно отправила на орбиту новый военный спутник.