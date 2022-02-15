Продажу билетов в космос открыли для всех: почем можно слетать на орбиту

10 минут невесомости обойдутся крайне недешево / Фото: REUTERS

Ранее покупать новые билеты могли только люди, внесшие залог, чтобы попасть в список ожидания, но теперь продажи снова открыты всем.

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Первую 1000 клиентов планируется привлечь уже в конце 2022 года, после чего поездки станут более-менее регулярными.

Космические полеты Virgin Galactic стартуют с космодрома в Нью-Мексико. Общее время в пути составляет 90 минут.

При этом пассажиры испытывают несколько минут невесомости в кабине космического самолета, откуда они могут наблюдать за Землей через 17 иллюминаторов.

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Билеты будут продавать по 450 тысяч долларов. Тем не менее, клиенты могут внести первоначальный депозит в размере 150 тысяч долларов США для бронирования.

Нынешний тариф выше тех 200-250 тысяч, которые заплатили ожидающие путешествия в космос клиенты в период с 2005 по 2014 год.

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