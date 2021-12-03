Прах в космосе или катафалк от Tesla: похоронные бюро закупают электрокары

Катафалки от Tesla и Nissan могут доставить вас на собственные похороны / Фото: Electric Hearse

Катафалк от Co-Op Fundercare направлен на обслуживание экологически сознательных сообществ в Лондоне.

Читайте также: Tesla сделает сеть универсальных зарядок, доступных для других электромобилей

Реклама

Автомобили адаптированы из эквивалентов легковых автомобилей Tesla Model S и Nissan Leaf, пишет TNW news.

Внешние конструкции катафалков изготовлены из переработанных композитных материалов. Собственный катафалк Tesla Model S можно купить за 200 тысяч долларов.

Реклама

Читайте также: Илон Маск жалуется на сложности в разработке автопилота

Тем временем Elysium Space может забрать ваш прах на ракету SpaceX, чтобы хотя бы после смерти вы побывали в космосе. Стоимость услуги – 2490 долларов с человека.

Реклама

Издание также фантазирует, что к списку похоронных услуг в будущем мог бы присоединиться и Neuralink, например, заставив ваш облачный мозг обеспечивать автономную работу Tesla Auto.

Читайте также: Tesla выпустит самый быстрый электромобиль в мире – как он выглядит

Или же записать голос человека, который бы смог поддерживать связь с пользователями информационно-развлекательных систем, или даже озвучивать собственные похороны.

Фанат Tesla Джереми Джадкинс, например, хочет, чтобы его "поместили в Gigapress и проштамповали в Tesla" или, как минимум, "проштамповали в багажнике зарядного порта".

Такие катафалки уже используются в других странах Европы, например, в Нидерландах.

Напомним, ранее Илон Маск разрекламировал киберсвисток от Tesla, и его раскупили за несколько часов.