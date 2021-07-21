Tesla сделает сеть универсальных зарядок, доступных для других электромобилей

Компания Tesla, которая выпустит самый быстрый электромобиль в мире, создаст сеть своих станций зарядки, которые будут доступны для других электромобилей. Идею реализовать планируют до конца 2021 года. Об этом в Twitter написал Илон Маск.
We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021
Its one fairly slim connector for both low & high power charging.
That said, were making our Supercharger network open to other EVs later this year.
Предприниматель написал, что компания сделает сеть станций Tesla Supercharger, которая будет доступна не только для автомобилей Tesla, а и для других электромобилей. Ранее компания создала свой собственный разъем, который подходил исключительно для транспорта Tesla.
Илон Маск объяснил это тем, что ранее Tesla была единственным производителем электромобилей дальнего действия, поэтому и не было какого-то единого стандарта. Теперь компания создаст зарядки и для электромобилей других марок. Они будут доступны по всему миру.
Но чтобы реализовать эту идею, Tesla должна разработать адаптеры и изменить свое мобильное приложение, сообщается в Electrek.
Стоит отметить, что зарядить автомобиль через зарядкку Tesla для поездки на дистанцию более 320 км можно за 15 минут.
Илону Маску исполнилось 50 лет – смотрите видео:
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