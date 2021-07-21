Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Техно

Tesla сделает сеть универсальных зарядок, доступных для других электромобилей

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
21 июля, 17:00
Копировать ссылку
Чтобы реализовать эту идею, Tesla должна разработать адаптеры и изменить свое мобильное приложение. Создать универсальную зарядку планируют до конца 2021 года
Tesla сделает сеть зарядок доступных для других электромобилей
Tesla сделает сеть зарядок доступных для других электромобилей / Фото: Getty Images

Компания Tesla, которая выпустит самый быстрый электромобиль в мире, создаст сеть своих станций зарядки, которые будут доступны для других электромобилей. Идею реализовать планируют до конца 2021 года. Об этом в Twitter написал Илон Маск.

Предприниматель написал, что компания сделает сеть станций Tesla Supercharger, которая будет доступна не только для автомобилей Tesla, а и для других электромобилей. Ранее компания создала свой собственный разъем, который подходил исключительно для транспорта Tesla.

Илон Маск объяснил это тем, что ранее Tesla была единственным производителем электромобилей дальнего действия, поэтому и не было какого-то единого стандарта. Теперь компания создаст зарядки и для электромобилей других марок. Они будут доступны по всему миру.

На зарядных станциях Tesla в Америке можно будет перекусить. Фото: REUTERS/Thomas Peter
На зарядных станциях Tesla в Америке можно будет перекусить. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Но чтобы реализовать эту идею, Tesla должна разработать адаптеры и изменить свое мобильное приложение, сообщается в Electrek.

Стоит отметить, что зарядить автомобиль через зарядкку Tesla для поездки на дистанцию более 320 км можно за 15 минут.

Илону Маску исполнилось 50 лет – смотрите видео:

Как известно, на рынке электромобилей в Украине настоящий бум, но большинство моделей, доступных автолюбителям, завозят из других стран, а потому это уже подержанные электрокары. Поэтому мы рассказывали о 5 новых электрокарах, которые доступны украинцам.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять