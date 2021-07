Tesla сделает сеть универсальных зарядок, доступных для других электромобилей

Компания Tesla, которая выпустит самый быстрый электромобиль в мире, создаст сеть своих станций зарядки, которые будут доступны для других электромобилей. Идею реализовать планируют до конца 2021 года. Об этом в Twitter написал Илон Маск.

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.



Its one fairly slim connector for both low & high power charging.



That said, were making our Supercharger network open to other EVs later this year.