После шести дней ожидания: космических туристов вернули на Землю (видео)

Космические туристы вернулись на Землю / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый в истории экипаж туристов, побывавших на Международной космической станции успешно вернулся на Землю. Примерно в 20:05 по киевскому времени капсула SpaceX Crew Dragon приводнилась у побережья Флориды.

Спустя несколько минут к капсуле прибыли спасатели и достали оттуда четверых астронавтов-туристов.

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Напомним, что частный экипаж миссии AX-1 должен был вернуться за Землю еще 19 апреля, но возвращение неоднократно откладывалось из-за плохой погоды в районе приводнения.

А затем туристам пришлось пережить неприятные минуты в космосе, когда МКС нужно было уворачиваться от обломков советского спутника, образовавшихся после использования Россией космического оружия.

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Это был первый полностью гражданский полет на МКС, который совершила компания SpaceX. Предыдущие визиты частных астронавтов или "космических туристов" на космическую станцию ​​происходили в рамках правительственных миссий на российских космических кораблях "Союз".