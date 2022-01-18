Поэтому и вымер: динозавр с броней вместо кожи оказался глухим и слепым

Анкилозавры ничего практически не слышали / Фото: Wikipedia

Анкилозавры могли вырастать до восьми метров в длину и представляли собой группу травоядных динозавров, всех усеянных костными пластинами и шипами.

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За счет серьезной брони на спине их называют "живыми крепостями", у них также были косолапые хвосты, пишет Science Daily.

Многие динозавры при этом жили группами, но как минимум некоторые анкилозавры, похоже, предпочитали одиночество из-за плохого слуха.

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Результаты исследования также показали, флоккул, эволюционно старая часть мозга, был очень маленьким.

Эта часть важна для фиксации глаз при движениях головы, шеи и всего тела, что может быть очень полезно при защите от потенциальных конкурентов или агрессоров. Но, очевидно, видели они плохо.

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Динозавр скорее полагался на свой бронежилет для защиты и вел, судя по результатам изучения его внутреннего уха, исключительно медленный образ жизни.

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Лагена – та часть внутреннего уха, которая отвечает за слух, также оказалась невероятно маленькой, что практически не давало анкилозавру шансов услышать врага или сородича.

Напомним, ранее мы писали о том, что шестое массовое вымирание уже началось, и оно вызвало деятельностью человека.