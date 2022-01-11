Под поверхностью Луны может оказаться источник воды

На Луне могут быть подземные источники воды

Ранее орбитальные наблюдения уже выявляли следы присутствия воды на спутнике, но на поверхности исследования никогда не проводились.

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Следы воды нашли в спектральных снимках лунной поверхности, сделанных ровером, пишет Phys.org.

В этот раз ќосмический аппарат "ЧанъЭ-5" приземлился на одном из самых молодых морских базальтов, расположенном в средней широте на Луне, и собрал образцы массой 1731 г.

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Но до того он провел измерения спектральной отражательной способности реголита и породы, и изучение данных показало возможность дополнительного источника воды в недрах Луны.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Марсе нашли огромные запасы водяного льда.