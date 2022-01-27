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NASA начинает поиски планеты, которая может уничтожить Солнечную систему

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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27 января, 11:48
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NASA взялось за активные поиски легендарной "Планеты 9" в дальних уголках Солнечной системы, год на которой может длиться около 20 тысяч лет
Загадочную девятую планету решили поискать активнее
Загадочную девятую планету решили поискать активнее / Фото: NASA, Pixabay

Астрономы решили наконец найти загадочную планету X, которая должна быть в 3-10 раз больше Земли и кружиться на очень дальней большой орбите.

Читайте также: Планету Х обвинили в массовых вымираниях на Земле

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Ученые исследуют небо с помощью самых мощных телескопов в мире, разыскивая объект во внешних пределах нашей Солнечной системы, пишет The Sun.

Новая волна интереса к девятой планете Солнечной системы началась буквально три дня назад, когда об идее NASA обнаружить ее во что бы то ни стало написали крупные таблоиды.

Планету много раз изображали художники, фото Pixabay

О том, что в Солнечной системе обнаружена Планета X, астрономы написали в своей работе еще в 2016 году, но теперь космическое агенство подчеркивает, что это была лишь гипотеза.

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Объект остается предметом споров. Планета на краю звездной системы объясняет траектории движения далеких кусков льда и космических камней, ведь последние имеют странные орбиты.

Ведутся поиски далекого мира с помощью телескопов, которые могли бы обнаружить его в любой момент.

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Хотя ряд работ за последние годы почти доказал существование планеты, ее еще нужно найти. По предположению ученых, планета X состоит из обломков Солнечной системы, и в конечном итоге может ее разрушить.

Однако шаткие орбиты могут быть вызваны не только планетой, но маленькой черной дырой или маленьким шаром сверхконцентрированной темной материи.

В ноябре 2021 года, тем не менее, ученый исследовал старые фотографии и обнаружил точки, которые могут оказаться загадочной планетой X.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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