Память собак оказалась куда лучше, чем думали ученые

Собаки обладают воспоминаниями такого же типа, как люди

У собак точно есть долгосрочная семантическая память – они помнят хозяев по запаху и внешнему виду, какие игрушки им нравятся, где их любимое место для отдыха и любимая марка корма.

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Как и у людей, эти воспоминания связаны с понятиями и фактами, которые мы сознательно изучаем, например, арифметика или языки, пишет Inverse.

Собаки обладают таким типом памяти. Но обладают ли они эпизодической памятью? Большинство наших воспоминаний, связанных со временем и местом, считаются эпизодическими.

Например, это конкретное блюдо, которое заказывалось в кафе, или цвет машины, взятой напрокат много лет назад.

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Ранее считалось, что собаки не обладают эпизодической памятью, так ее традиционно связывали с самосознанием.

Недавние исследования показали другое. Собак учили имитировать действия человека по команде, и это доказало их способность формировать эпизодические воспоминания.

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Животные способны повторять или представлять свои собственные действия и вспоминать их, используя эпизодическую память.

Ранее мы писали: