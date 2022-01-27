Оружие против России: новейший беспилотник напечатают на 3D-принтере

Беспилотник против России распечатают на 3D-принтере / Фото: Hypersonix
Аппарат под названием DART AE договорились создать с помощью 3D-печати американская компания Kratos и австралийская Hypersonix Launch Systems.
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США предоставят свой ракетный ускоритель и цифровые инженерные возможности, а Австралия – экологичный водородный гиперзвуковой воздушно-реактивный двигатель, пишет Flight Global.
Какие именно миссии будет выполнять DART AE, напрямую не разглашается. Однако в материале отмечают, что с помощью него можно будет испытывать оборонные системы.
Последние, в свою очередь, пригодятся США и союзникам для противодействия гиперзвуковым системам России и Китая.
DART AE можно будет запускать с помощью неуправляемой зондирующей ракеты, что снижает стоимость и повышает гибкость сценариев запуска и полезной нагрузки, пишет Hypersonix.
Первый демонстрационный полет DART AE состоится в 2023 году: ускоритель от Kratos разгонит его до скорости более 6 тысяч километров в час и отпустит.
После этого двигатель Hypersonix направит дрон по заранее спланированной траектории к месту приземления.
Ранее мы писали:
- Китай в конце 2021 года собрал самолет, который может облететь Землю за несколько часов.
- Кроме того, американские военные жаловались в декабре 2021 года, что Китай и Россия каждый день атакуют спутники США.
- Также в конце ноября 2021 года США поручили разработку перехватчика для гиперзвуковых ракет сразу трем компаниям.