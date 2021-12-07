Объяснят шизофрению и травмы: ученые выяснили, как работают воспоминания

Ученые разобрались, как работает память человека / Фото: pixabay.com

Недавнее исследование проливает свет на важные вопросы, касающиеся того, как человек вспоминает что-то из прошлого или же недавние события.

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Наиболее важным открытием является то, что при пробуждении воспоминаний возбуждение нейронов происходит во время, отличное от другой активности мозга, пишут The Science Times.

Автор исследования, доктор медицины Брэдли Лега, пишет об актуальности терапии с глубокой стимуляцией мозга при заболеваниях и травмах головного мозга.

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Он поясняет, что небольшая разница во времени, известная как "фазовый сдвиг", ранее не наблюдалась у людей.

Таким образом мозг человека может повторно пережить события и отслеживать, являются ли воспоминания новыми или более ранними.

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Исследование выявило 103 чувствительных к памяти нейрона в гиппокампе и энторинальной коре, которые увеличивают свою активность при успешном "кодировании" памяти.

Активность гиппокампа может иметь отношение к шизофрении: именно из-за его дисфункции шизофреники не способны различать бред, галлюцинации и воспоминания.

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Обнаруженные нейроны являются важной частью головоломки о том, почему это происходит у пациентов, перенесших черепно-мозговые травмы, или имеющих расстройства.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему астронавты в космосе стареют быстрее.