Обгоняют Илона Маска: гаджет поднял на ноги парализованных людей

Импланты позволили парализованным людям ходить
Новое устройство посылает электрические сигналы в позвоночник и контролирует движения, что помогло начать двигаться девяти людям с травмами позвоночника.
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Нейрохирург Джоселин Блош из Университетской больницы Лозанны в Швейцарии провела операцию и сказала, что все пациенты выздоровели сразу после нее, пишет The Science Times.
Что дает имплант
Теперь пациенты могут вставать и ходить с опорой на шагающие колеса. Один из пациентов отметил, что он мог двигать ногами в первый день и ходить после трех-четырех месяцев тренировок.
30-летний итальянец Мишель Роккати был парализован после аварии на мотоцикле в 2017 году, в результате которой его позвоночник был полностью разорван.
Он потерял чувствительность ног, но благодаря операции может двигаться с помощью устройства, управляемого планшетом.
Пока еще не лекарство
Исследователи уточнили, что имплантат не является лекарством от травм позвоночника. Однако ходьба и стояние помогают пациенту чувствовать меньше боли из-за ежедневного сидения в инвалидной коляске.
Он в основном используется для реабилитации, а не для прогулок по городу. К сожалению, чувствительность конечностей имплантант почти не возвращает.
Подобную технологию развивает и основатель компании Neuralink Илон Маск: он обещает, что его импланты позволят парализованным людям двигаться и снова начать чувствовать свое тело.
Частично в этом его уже обогнала не только Швейцария, но и Австралия: в конце декабря 2021 года парализованный мужчина впервые в мире запостил твит силой мысли.
Ранее мы писали:
- Neuralink, компания по производству мозговых имплантатов, ищет директора по клиническим испытаниям. Их уже с этого года хотят проводить на людях.
- Neuralink позволяет обезьянам играть в видеоигры, используя только мозг, и предназначен для излечения неврологических расстройств, а не только передачи сигналов.
- По словам Илона Маска, напрямую соединить мозг с компьютером получится максимум в 2025 году.