Обгоняют Илона Маска: гаджет поднял на ноги парализованных людей

Импланты позволили парализованным людям ходить

Новое устройство посылает электрические сигналы в позвоночник и контролирует движения, что помогло начать двигаться девяти людям с травмами позвоночника.

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Нейрохирург Джоселин Блош из Университетской больницы Лозанны в Швейцарии провела операцию и сказала, что все пациенты выздоровели сразу после нее, пишет The Science Times.

Что дает имплант

Теперь пациенты могут вставать и ходить с опорой на шагающие колеса. Один из пациентов отметил, что он мог двигать ногами в первый день и ходить после трех-четырех месяцев тренировок.

30-летний итальянец Мишель Роккати был парализован после аварии на мотоцикле в 2017 году, в результате которой его позвоночник был полностью разорван.

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Он потерял чувствительность ног, но благодаря операции может двигаться с помощью устройства, управляемого планшетом.

Пока еще не лекарство

Исследователи уточнили, что имплантат не является лекарством от травм позвоночника. Однако ходьба и стояние помогают пациенту чувствовать меньше боли из-за ежедневного сидения в инвалидной коляске.

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Он в основном используется для реабилитации, а не для прогулок по городу. К сожалению, чувствительность конечностей имплантант почти не возвращает.

Подобную технологию развивает и основатель компании Neuralink Илон Маск: он обещает, что его импланты позволят парализованным людям двигаться и снова начать чувствовать свое тело.

Частично в этом его уже обогнала не только Швейцария, но и Австралия: в конце декабря 2021 года парализованный мужчина впервые в мире запостил твит силой мысли.

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