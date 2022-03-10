Нож в спину: даже китайские техногиганты сократили поставки в Россию

Huawei и Xiaomi сократили поставки в Россию / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Huawei и Xiaomi вдвое сократили поставки своей продукции в Россию из-за стремительного обвала российского рубля.

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Также эксперты не исключают, что Китай не хочет столкнуться с вторичными санкциями из-за сотрудничества с Россией. А ведь Китай рассматривался едва ли не главной надеждой на спасение экономики РФ.

Naked-science.ru отмечает, что на китайские бренды приходится порядка 60 процентов российского рынка смартфонов.

Напомним, что ранее Россию покинули такие гиганты как Apple, Samsung и Sony.

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Напомним, что сегодня App Store и Apple Pay перестали работать в России. В России сообщают, что возможность оплаты в App Store все же остается, но надеемся, вскоре и эту лазейку прикроют.

Также Google отключил монетизацию в YouTube и заблокировал Google Play. Россияне продолжают ощущать на себе последствия военной агрессии против Украины.