Ніж у спину: навіть китайські техногіганти скоротили постачання до Росії

Huawei і Xiaomi скоротили поставки до Росії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Huawei і Xiaomi вдвічі скоротили постачання своєї продукції в Росію через стрімкий обвал російського рубля.

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Також експерти не відкидають, що Китай не хоче зіткнутися з вторинними санкціями через співпрацю з Росією. А Китай розглядався майже головною надією на порятунок економіки РФ.

Naked-science.ru зазначає, що на китайські бренди припадає близько 60% російського ринку смартфонів.

Нагадаємо, що раніше Росію залишили такі гіганти як Apple, Samsung та Sony.

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Нагадаємо, що сьогодні App Store та Apple Pay перестали працювати в Росії. У Росії повідомляють, що можливість оплати в App Store все ж таки залишається, але сподіваємося, незабаром і цю лазівку прикриють.

Також Google відключив монетизацію на YouTube і заблокував Google Play. Росіяни продовжують відчувати на собі наслідки воєнної агресії проти України.