Новый вид динозавра-гиганта оказался соперником тиранозавра рекса

Динозавры без рук охотились на огромных титанозавров

Новый вид может быть близким родственником предков группы динозавров с рудиментированными руками, известных как динозавры-абелизавриды.

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Исследователи назвали его Guemesia ochoai – по имени аргентинского героя войны генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса и музейного техника, обнаружившего образец, Хавьера Очоа, пишет weather.

Несмотря на отсутствие рук, динозавр был искусным хищником. При этом его передние конечности даже короче, чем у Tyrannosaurus Rex, то есть руки были совсем бесполезными.

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Гемесия принадлежал к группе высших хищных теропод, ростом от 4,8 до 9 метов и пожирали динозавров размером с титанозавров.

Динозавр использовал свои мощную голову и челюсти для охоты. Эти гиганты бродили по Патагонии и древнему южному суперконтиненту Гондвана более 70 млн лет назад.

Мозг этого нового вида примерно на 70% меньше, чем у его родственников, гигант также имел маленькие отверстия в передней части черепа, которые мог использовать для охлаждения.

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