Новый вид динозавра-гиганта оказался соперником тиранозавра рекса

Динозавры без рук охотились на огромных титанозавров
Новый вид может быть близким родственником предков группы динозавров с рудиментированными руками, известных как динозавры-абелизавриды.
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Исследователи назвали его Guemesia ochoai – по имени аргентинского героя войны генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса и музейного техника, обнаружившего образец, Хавьера Очоа, пишет weather.
Несмотря на отсутствие рук, динозавр был искусным хищником. При этом его передние конечности даже короче, чем у Tyrannosaurus Rex, то есть руки были совсем бесполезными.
Гемесия принадлежал к группе высших хищных теропод, ростом от 4,8 до 9 метов и пожирали динозавров размером с титанозавров.
Динозавр использовал свои мощную голову и челюсти для охоты. Эти гиганты бродили по Патагонии и древнему южному суперконтиненту Гондвана более 70 млн лет назад.
Мозг этого нового вида примерно на 70% меньше, чем у его родственников, гигант также имел маленькие отверстия в передней части черепа, которые мог использовать для охлаждения.
Ранее мы писали:
- Ученые-археологи выяснили, что динозавр с броней вместо кожи оказался глухим и слепым.
- Жизнь на Марсе могла существовать не так давно, но ее могли уничтожить такие же катастрофы, которые убили динозавров.
- Около 200 миллионов лет назад та же вулканическая активность, которая уничтожила четверть жизни на Земле, помогла создать Атлантический океан.