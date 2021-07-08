Новый тренд в смартфонах 2021 года – огромные камеры

iPhone и Huawei задают новый тренд на рынке – в ущерб утилитарности и надёжности

Так выглядят камеры в Huawei P50 Pro / Фото: ixbt.com

Все мы помним, как в телефонах появилась "челка". Сперва на рынок вышла пара малоизвестных китайских телефонов, а потом Apple запустила всеобщий тренд. Хотя появление реверсивной зарядки в iPhone явно запоздало.

В 2021 году мир столкнулся с дефицитом процессоров, потому осталось две главные премьеры – iPhone 13 и Huawei P50. Именно они зададут новый тренд – говорят специалисты iTech.

В 2018 году Huawei вела за собой рынок смартфонов в сегменте фото и видео, опередив остальных, но iPhone задавало общее направление по части дизайна и операционной системы. Судя по всему, теперь парни из Купертино сами пытаются угнаться за пожеланиями покупателей.

Судя по первым фото чехла для 13-го "яблока" – блок камер будет огромным. Либо увеличатся сами объективы, либо в новой модели будет больше камер, как у флагманов Xiaomi – но мы больше не увидим аккуратных маленьких объективов iPhone 10.

Huawei пошли еще дальше – вся серия Р50 получит 2 отдельных круглых модуля, которые займут почти четверть площади задней крышки, в которых разместятся 4 камеры – в том числе ультраширокая диагональ, которую можно сравнить с матрицами небольших фотокамер. По идее – это заметно повысит качество снимков, позволит собирать больше света и повысить ISO, снизив уровень шумов.

Первые фото чехла для iPhone 13 / Фото: phonearena.com Реклама

В итоге мы имеем очень странный тренд, и если так пойдет дальше – вся задняя панель будет утыкана камерами, датчиками и вспышками. И телефоны превратятся в хрупкие девайсы, которым нужны специальные чехлы, бережное отношение, а в случае поломок – очень дорогой ремонт.

Утилитарность мобильных телефонов, похоже, осталась в прошлом. Они превращаются в дорогие игрушки для видеоблогеров и тиктокеров. Но обычные покупатели могут не оценить такой ход – им нужен надёжный, мощный, крепкий смартфон, который не страшно уронить.

Ранее мы писали о том, что Xiaomi выпустит раскладной смартфон круче, чем Galaxy Fold.

Так же напомним, что появились первые фото iPhone 13.