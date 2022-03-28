Nokia помогла запустить России систему шпионажа, благодаря которой Путин убивал своих врагов

Путин использовал оборудование Nokia для шпионажа / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Nokia объявила об уходе из России, но в стране осталось ее оборудование, которое власти России используют для слежения за собственными гражданами.

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Как говорится в документах, полученных The New York Times, более пяти лет Nokia предоставляла оборудование и услуги для подключения Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) к крупнейшему российскому оператору связи МТС.

Сообщается, что СОРМ использовалась для слежения за сторонниками лидера оппозиции Алексея Навального, а также с ее помощью был перехвачен звонок "врага Кремля", который был позже убит. Имя не называется.

Скорее всего, в данный момент Путин с помощью этой системы подавляет антивоенные голоса внутри России.

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В документах была схема подключения сети МТС к СОРМ. Фото: The New York Times

Хотя Nokia не производит технологии для перехвата сообщений, оборудование компании использовалось ФСБ для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронных и текстовых сообщений, а также отслеживания других интернет-коммуникаций.

В документах, охватывающих период с 2008 по 2017 год, указывается, что Nokia знала, что запускает российскую систему наблюдения.

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Тем не менее, для них это сотрудничество было выгодно в свете ведения бизнеса в России, где компания стала ведущим поставщиком оборудования и услуг для различных клиентов в сфере телекоммуникаций, зарабатывая сотни миллионов долларов ежегодно.

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