Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Израиль отказался передать Украине шпионскую программу, опасаясь мести от России

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 12:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Представители Министерства обороны Израиля заблокировали просьбу Украины предоставить шпионское ПО Pegasus, опасаясь, что это приведет к обострению напряженности в отношениях с Россией
Израиль отказался помогать Украине
Израиль отказался помогать Украине / Фото: REUTERS

Украина пытается заполучить шпионское программное обеспечение с 2019 года. Pegasus считается одним из самых передовых инструментов взлома.

Читайте также: Безразличие, расчет, желание посредничества? Зеленский пристыдил власти Израиля за отказ помочь Украине

Реклама

После заражения Pegasus позволяет конечному пользователю просматривать фотографии, документы и даже зашифрованные сообщения без уведомления владельцу. Ранее мы писали, как Россия собирает разведданные из ваших соцсетей и почему это опасно.

Источники The Guardian заявили, что израильские официальные лица опасаются, что попытки Украины отслеживать или контролировать российские телефонные номера с помощью программного обеспечения будут рассматриваться как акт агрессии против России.

При этом США выступали за предоставление Украине доступа к программному обеспечению, сообщает gizmodo.com.

Реклама

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42991.33

Binance Coin (BNB)

410.15

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

122.41

Theta (THETA)

3.23

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять