Израиль отказался передать Украине шпионскую программу, опасаясь мести от России

Представители Министерства обороны Израиля заблокировали просьбу Украины предоставить шпионское ПО Pegasus, опасаясь, что это приведет к обострению напряженности в отношениях с Россией

Израиль отказался помогать Украине / Фото: REUTERS

Украина пытается заполучить шпионское программное обеспечение с 2019 года. Pegasus считается одним из самых передовых инструментов взлома.

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После заражения Pegasus позволяет конечному пользователю просматривать фотографии, документы и даже зашифрованные сообщения без уведомления владельцу. Ранее мы писали, как Россия собирает разведданные из ваших соцсетей и почему это опасно.

Источники The Guardian заявили, что израильские официальные лица опасаются, что попытки Украины отслеживать или контролировать российские телефонные номера с помощью программного обеспечения будут рассматриваться как акт агрессии против России.

При этом США выступали за предоставление Украине доступа к программному обеспечению, сообщает gizmodo.com.