NASA против Илона Маска: агентство заявило, что Starship взорвется прямо на старте

НАСА уверено, что космический корабль SpaceX Илона Маска взорвется прямо на стартовой площадке в Космическом центре Кеннеди

НАСА хочет гарантий от аэрокосмической компании SpaceX, гендиректором которой является Ион Маск, относительно запуска сверхтяжелой ракеты Starship. Несмотря на то, что FAA разрешило SpaceX запуск Starship уже в июле этого года, НАСА пророчит неудачу.

Ранее мы писали, что Илон Маск заявил, что мощнейшая ракета Starship летит на орбиту. Но НАСА опасается, что космический корабль компании SpaceX взорвется на стартовой площадке в Космическом центре Кеннеди агентства на мысе Канаверал.

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Агентство считает, что угроза вполне реальна, а потенциальная катастрофа настолько серьезна, что может лишить Соединенные Штаты доступа к Международной космической станции.

Если судить по предыдущим попыткам SpaceX провести летные испытания ранних прототипов Starship, то действительно несколько ранних прототипов Starship превратились в огромные огненные шары за последние пару лет, а с неба сыпались гигантские куски ракетных обломков.

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Сейчас же компания, которой управляет Илон Маск, уже занимается строительством стартовой площадки Starship всего в нескольких сотнях футов от стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди.

SpaceX после одобрения FAA уже занимается строительством стартовой площадки для суперкорабля Starship / Фото: futurism.com

Эта новость появилась после того, как Федеральное авиационное управление (FAA) выпустило долгожданную экологическую оценку программы запуска Starship на своих испытательных площадках в Южном Техасе, требуя от компании внесения существенных изменений в площадку.



Хотя SpaceX еще не отправила свою гигантскую ракету в космос, это только вопрос времени, когда компания под руководством Илона Маска проведет свой первый орбитальный полет. И очень может быть, что НАСА будет наблюдать за этим со стиснутыми зубами.

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