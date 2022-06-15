"Рванем" в следующем месяце – Илон Маск заявил, что мощнейшая ракета Starship летит на орбиту

Если верить гендиректору SpaceX Илону Маску, впервые в истории космонавтики есть ракета для создания постоянных баз на Луне и Марсе. И она взлетит в следующем месяце

Илон Маск уверен, что Starship отправится на околоземную орбиту уже в следующем месяце

Основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск считает, что сверхтяжёлая ракета-носитель Starship полетит на орбиту Земли уже в июле 2022 года.

Также мы писали, что готовится уникальная миссия ESA в пределах Солнечной системы. После многих лет якобы бесконечных задержек и расколов с федеральным правительством, не говоря уже о юридических перетягиваниях каната с другими аэрокосмическими фирмами, полет состоится.

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Первый орбитальный полет колоссальной лунной ракеты SpaceX неоднократно откладывался, в основном из-за экологической оценки Федерального управления гражданской авиации (FAA), которая была завершена в понедельник, после целых полутора лет обсуждений. Это означает, что Starship допущен к полету

Это самая мощная ракета из когда-либо созданных, ее можно повторно использовать для грузовых или пилотируемых миссий, она предназначена для возвращения людей на Луну в качестве центральной опоры программы НАСА "Артемида". И, в конечном счете, Starship предназначен для размещения первых людей на поверхности Марса.

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Илон Маск написал твит о том, что Starship готов к полету в следующем месяце / Фото: interestingengineering

Это всемирно-историческая степень ускорения в конструкции ракет и процессах запуска. Впервые в истории есть ракета, способная создавать постоянные базы на Луне и Марсе, – написал Илон Маск в своем твиттере.

Можно сказать, что это самый амбициозный автомобиль из когда-либо созданных и не единственный компанией Маска. Бизнесмагнат сообщил о том, что существует ", а затем – ежемесячно"

Также мы писали, что NASA потеряло два спутника – ракета взорвалась на старте.