NASA проти Ілона Маска: агентство заявило, що Starship вибухне прямо на старті

НАСА впевнено, що космічний корабель SpaceX Ілона Маска вибухне прямо на стартовому майданчику в Космічному центрі Кеннеді

НАСА хоче гарантій від аерокосмічної компанії SpaceX, гендиректором якої є Іон Маск, щодо запуску надважкої ракети Starship. Попри те, що FAA дозволило SpaceX запуск Starship вже у липні цього року, НАСА пророкує невдачу.

Раніше ми писали, що Ілон Маск заявив, що найпотужніша ракета Starship летить на орбіту. Але НАСА побоюється, що космічний корабель компанії SpaceX вибухне на стартовому майданчику у Космічному центрі Кеннеді агентства на мисі Канаверал.

Реклама

Агентство вважає, що загроза є цілком реальною, а потенційна катастрофа настільки серйозна, що може позбавити Сполучені Штати доступу до Міжнародної космічної станції.

Якщо судити з попередніх спроб SpaceX провести льотні випробування ранніх прототипів Starship, то дійсно кілька ранніх прототипів Starship перетворилися на величезні вогняні кулі за останні пару років, а з неба сипалися гігантські шматки ракетних уламків.

Реклама

Зараз же компанія, якою керує Ілон Маск, уже займається будівництвом стартового майданчика Starship всього за кілька сотень футів від стартового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді.

SpaceX після схвалення FAA вже займається будівництвом стартового майданчика для суперкорабля Starship

Ця новина з'явилася після того, як Федеральне авіаційне управління (FAA) випустило довгоочікувану екологічну оцінку програми запуску Starship на своїх випробувальних майданчиках у Південному Техасі, вимагаючи від компанії внесення суттєвих змін до майданчика.



Хоча SpaceX ще не відправила свою гігантську ракету в космос, це питання часу, коли компанія під керівництвом Ілона Маска проведе свій перший орбітальний політ. І може бути, що НАСА спостерігатиме за цим зі стиснутими зубами.

Реклама

Також ми писали, що українці створили фермерський позашляховик для села.