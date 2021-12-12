Опасные для Земли астероиды можно отслеживать онлайн

Люди могут отслеживать еще больше астероидов / Фото: NASA, Pixabay

Новая технология мониторинга называется Sentry-II. Она заменила систему Sentry, развернутую в 2002 году.

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Специалисты NASA разработали новый алгоритм, который будет точнее оценивать риск столкновения астероидов с Землей, пишет космическое агентство.

Cтарая система не учитывала явление, при котором у астероида появляется слабый реактивный импульс за счет теплового излучения.

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Это явление под названием эффект Ярковского может сменять орбиту астероидов. Сайт Eyes on Asteroids уже работает, NASA обещает постоянно обновлять данные.

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На сегодняшний день около 28 тыс. околоземных астероидов были обнаружены обзорными телескопами.

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Напомним, ранее ученые рассказали, почему астероид не убил крокодилов и крысоподобных предков людей.