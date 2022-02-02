NASA написало план уничтожения МКС: когда она упадет на Землю

В NASA рассказали, когда и как утопят МКС / Фото: NASA

NASA опубликовало обновленную версию перехода от МКС к частным и коммерческим миссиям, когда Международную космическую станцию наконец закроют.

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Этот план охватывает работу, которая потребуется для обеспечения того, чтобы она оставалась продуктивной в течение следующего десятилетия, пишет Independent.

Космическое агентство будет поддерживать работу МКС как минимум до 2030 года в соответствии с обязательствами нынешнего правительства США.

Но космической станции уже третий десяток лет, и она регулярно сталкивается с техническими проблемами: астронавты сообщают о трещинах, утечках и других проблемах с системами.

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Новый план подробно описывает, как именно МКС будет уничтожена. Согласно последнему документу, продолжительность жизни станции подойдет к концу в январе 2031 года.

Работа над спуском останков МКС вниз может начаться через год или чуть больше, когда орбита станции начнет приближаться к Земле.

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Из-за огромных размеров МКС она никак не сгорит в атмосфере, поэтому ее спуск должен быть четко контролируемым.

НАСА надеется сделать это, медленно маневрируя космическим кораблем, чтобы он упал на Землю.

В конце концов, траектория падения космической станции будет выстроена так, что космическая станция упадет на необитаемую территорию Тихого океана.

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