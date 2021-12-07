NASA начало запускать в космос лазеры: зачем они нужны

NASA начнет использовать лазеры для передачи связи / Фото: NASA

Лазерный ретранслятор связи на ракете компании United Launch Alliance улетел в космос в рамках программы космических испытаний спутника-6.

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LCRD, запуская лазеры, позволит увеличить пропускную способность связи в 10-100 раз по сравнению с радиосвязью, сообщает NASA в Twitter.

Ракета Atlas V 551 стартовала в 12:19 по Киеву, неся с собой спутники и технологические эксперименты, говорится в сообщении.

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Лазеры на орбите призваны избежать проблем перегруженности радиочастотного спектра. Эта проблема стала серьезнее из-за роста скоплений спутников на низкой околоземной орбите.

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Пока в большинстве миссий используют радиочастотную связь, но для эффективной передачи данных с учетом все более сложного оборудования требуется большая пропускная способность.

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Напомним, ранее астронавты МКС показали снимки полного солнечного затмения.