На обратной стороне Луны обнаружили "таинственную хижину"

Китайский луноход обнаружил на Луне странный куб / Фото: Wikipedia

Обнаруженный на Луне объект находится примерно в 80 метрах от текущего местоположения лунохода и рядом с большим, но молодым ударным кратером.

Читайте также: Пришлось уклоняться: осколок американской ракеты чуть не врезался в МКС

Реклама

Изображение было опубликовано в дневнике Yutu-2, опубликованном Национальным космическим управлением Китая (CNSA), пишет Digital Trends.

На обратной стороне Луны обнаружили необычный объект / Фото: CNSA

Китайский луноход в настоящее время исследует обратную сторону Луны.

Реклама

Читайте также: Запуск спутников Galileo: трансляция

Странная деталь кубической формы вряд ли является признаком внеземной жизни, но все равно интересна, пишет журналист Эндрю Джонс, который первым обратил внимание на форму объекта.

Неофициально куб назвали "таинственной хижиной". Вскоре луноход посетит объект, чтобы сделать больше снимков, но это займет примерно два-три месяца.

Реклама

Читайте также: Прах в космосе или катафалк от Tesla: похоронные бюро закупают электрокары

По мнению исследователей, этот объект представляет собой огромный валун, который упал на поверхность спутника из космоса.

Напомним, ранее ученые нашли уникальную планету, на которой год длится 8 часов.