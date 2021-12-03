Запуск спутников Galileo проведут этой ночью: когда начнется трансляция

Запуск двух новых европейских навигационных спутников Galileo в космос отложили еще на сутки – это уже третий перенос с 1 декабря

Сегодня ночью спутники Galileo наконец доставят на орбиту / Фото: Arianespace

Ракета "Союз", которая должна была вывести спутники на орбиту, отложила запуск до 4 декабря из-за неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации.

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Предварительное время нового вылета – 2:23 по Киеву, сообщил "Роскосмос" в Twitter.

Ожидается, что французская компания Arianespace проведет онлайн-трансляцию запуска на YouTube. Начало трансляции запланировало на 1:40, и вы сможете посмотреть ее прямо здесь.

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Европейское космическое агентство также будет транслировать запуск в своей телетрансляции ESAWeb. Они планируют начать ее в 1:27.

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В случае успеха миссия увеличит число европейских навигационных спутников до 28. Их "созвездие" обслуживает 2,3 млрд пользователей по всему миру.

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Take a look at what is going to happen tonight at Europes spaceport in French Guiana with #Soyuz and our passengers: two Galileo satellites! See you in a few hours! #VS26@esa@EU_Commission@roscosmospic.twitter.com/zqLG00ZgyW — Arianespace (@Arianespace) December 2, 2021

Galileo похожа на Глобальную систему позиционирования США (GPS) и российскую систему Глонасс, но стремится предоставить европейцам автономную альтернативу на случай поломки других.

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26 спутников Galileo были запущены как ракетами "Союз", так и собственной ракетой большой грузоподъемности Ariane 5. В ближайшие годы Arianespace планирует запустить еще шесть.

Напомним, ранее сообщалось, что самый популярный в Украине электромобиль использовали для создания лунохода.