Запуск спутников Galileo проведут этой ночью: когда начнется трансляция

Ракета "Союз", которая должна была вывести спутники на орбиту, отложила запуск до 4 декабря из-за неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации.

Предварительное время нового вылета – 2:23 по Киеву, сообщил "Роскосмос" в Twitter.

Ожидается, что французская компания Arianespace проведет онлайн-трансляцию запуска на YouTube. Начало трансляции запланировало на 1:40, и вы сможете посмотреть ее прямо здесь.

Европейское космическое агентство также будет транслировать запуск в своей телетрансляции ESAWeb. Они планируют начать ее в 1:27.

В случае успеха миссия увеличит число европейских навигационных спутников до 28. Их "созвездие" обслуживает 2,3 млрд пользователей по всему миру.

